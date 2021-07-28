Если Украина хочет сохранить свою металлургию, экспорт лома надо временно запретить, – эксперт

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Металлолом является стратегическим сырьем для отечественной металлургии, запрет на его экспорт – это вопрос экономической безопасности. Об этом заявил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва, сообщает "Znaj.ua".

"Металлолом – это стратегическое сырье сегодняшнего и завтрашнего дня. Лом на сегодняшний день в мире намного проще перерабатывать с точки зрения энергозатратности и экологии. Те предприятия, которые уже перешли на переработку металолома и на современное оборудование – они уже выиграли во времени", - рассказал Гужва.

Он подчеркнул: для металлургических предприятий, перешедших на современные технологии производства, лом является необходимым сырьем. Поэтому, чтобы сохранить отечественную промышленность, следует ввести запрет на вывоз лома, дефицит которого уже начинают испытывать предприятия.

"Если мы хотим иметь свою металлургическую отрасль, ответ очевиден: мы должны обеспечить ее сырьем. Если мы будем обеспечивать сырьем нашего конкурента, то наши предприятия будут простаивать, а конкурент – получать сырье, выпускать аналогичную продукцию и занимать наши рынки в Европе и в других странах мира", – объяснил Гужва.

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По его словам, в Украине десятки предприятий критично зависят от металлолома, поэтому есть серьезные основания для введения запрета на его экспорт.

"Для нас это стратегическое сырье. И от него уже все экономические – это занятость, налоги и т.д. Мой ответ очевиден – запрещать надо (экспорт лома – ред.). И это обосновано – и юридически, и экономически, и экологически", – подытожил Гужва.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту, и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

В то же время председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже вынуждает промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.