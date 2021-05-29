Еще 500 млн долл. Путин пообещал Лукашенко второй транш госкредита

На встрече Путина и Лукашенко стороны обсудили предоставление Беларуси второго транша кредита от РФ

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Беларусь получит 500 млн долл. второго транша госкредита со стороны России, но об увеличении помощи Москвы Минску вопрос не ставился.

Об этом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, деньги поступят Минску "в ближайшее время".

"По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Представитель Кремля подчеркнул, что второй транш был анонсирован еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки – до конца июня.

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Также он отметил, что на встрече Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи.

"Вопрос так не ставился", – сказал Песков.

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом 1 млрд долл. Он предоставляется двумя траншами по 500 млн долл. в 2020 году и 2021 году. 30 декабря 2020 Беларусь получила средства первого транша.

16 октября Беларусь также получила поддержанный Россией кредит в 500 млн долл. из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет.

Также сообщалось, что Россия ради кредита Лукашенко изменит Налоговый кодекс.