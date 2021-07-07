ЕС впервые произвел больше зеленой энергии, чем электричества из ископаемых источников

ВИЭ производит все больше "света" / Фото: freepik.com

В Европейском Союзе впервые произвели больше электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), чем из ископаемого топлива. Производство электроэнергии из ВИЭ за 2020 год выросло до 1,05 млн ГВт-ч. Это на 29,99 тыс. ГВт-ч больше, чем из ископаемого топлива. При этом зеленая энергия побила антирекорд по стоимости.

Речь об этом идет в предварительном отчете европейского статистического агентства Евростат за 2020 год.

За отчетный год производство электроэнергии из ископаемого топлива в ЕС снизилось на 9,8% – до 1,02 млн ГВт-ч. Это стало минимумом за последние 30 лет. Пиковое значение зафиксировано в 2007 году, когда из угля, нефти и газа произвели 1,58 млн ГВт-ч.

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В частности, использование нефти и нефтепродуктов в 2020 году снизилось на 12,9% по сравнению с 2019 годом, бурого угля – на 20%, каменного угля – на 18%.

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Использование бурого и каменного угля продолжает резко снижаться из-за последствий пандемии в сочетании с политикой отказа от этого энергоресурса, отметили в Евростате. С 2005 по 2020 год использование каменного угля сократилось более чем вдвое (на 51,2%), в то время как производство электроэнергии из бурого угля упало на 44,9%.

Напомним, в целом в ближайшие годы Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем изменения климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила учредила 11 промышленных партнерств.

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