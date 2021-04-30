Энергокомпания главы НКРЭКУ Тарасюка в 2020 г. сменила убыток прибылью

Компания "Трест Киевэлектромонтаж" в 2020 году получила чистую прибыль 1,6 млн грн

Компания "Трест Киевэлектромонтаж", акционером которой является глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, в 2020 году сменила убыток чистой прибылью 1,6 млн грн.

Об этом говорится в отчетности компании, обнародованной на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом выручка энергокомпании в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, сократилась почти в 2 раза – до 55 млн грн.

Валовая прибыль по итогу года составила почти 10 млн грн по сравнению с валовым убытком 2 млн грн в 2019 году.

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По состоянию на 31 декабря 2020 года, 9,16% компании "Трест Киевэлектромонтаж" принадлежало кипрской Deelack Investments Limited, совладельцем которой, согласно официальной декларации является глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

"Трест Киевэлектромонтаж" специализируется на предоставлении услуг внешнего освещения и является одним из крупных подрядчиков коммунального предприятия "Киевгорсвет". За последние годы компания Тарасюка получила госзаказ на освещение Киева на сумму 132 млн грн, при этом часть сделок стала предметом уголовного расследования.

В 2020 году компания "Трест Киевэлектромонтаж" владела лицензией НКРЭКУ на торговлю электрической энергией, а также имела контракты с системным оператором "Укрэнерго", что подтверждается данными на сайте этой госкомпании.

Напомним, летом 2020 года НАЗК проводило антикоррупционную проверку Валерия Тарасюка на предмет конфликта интересов в связи с наличием у него бизнеса, связанного с рынком электроэнергии.