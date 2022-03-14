Электронные деньги в ЕС теперь доступны украинцам – Revolut расширила услуги

Украинцам предоставили доступ к электронным средствам в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Людей, вынужденно покинувших Украину из-за военных действий, всячески пытаются поддержать за границей. Кроме базовых потребностей беженцам обеспечивают льготные условия в разных сферах. Расширенные услуги предлагают и крупные компании.
Одна из таких – Revolut. В пресс-службе сообщили, что теперь украинцы в Евросоюзе смогут открыть счет электронных денег через упрощенную процедуру.
"Более двух миллионов человек уже пересекли границы Украины в поисках безопасности, многие из которых имеют немного вещей и документов. Чтобы приобрести предметы первой необходимости, быстрый и легкий доступ к средствам необходим тысячам семей. Revolut позволяет тем, кто пересек границы страны, получить доступ к своим средствам, привязав приложение к своему украинскому банковскому счету. Revolut предлагает платежные услуги всем, кто вынужден выехать из Украины, предоставляя доступ к дополнительным валютам и механизмам сбережений", – написали в компании.
Что теперь доступно украинцам
Обычно для открытия такого счета требуется подтверждение права на жительство в Европе. Для украинцев это требование было отменено.
Также украинцы могут привязать любую украинскую банковскую карту к своему счету Revolut. После этого сразу станут доступны все стандартные операции.
Как отмечают в компании, стандартный счет не предусматривает ежемесячной комиссии. Его можно использовать для:
- отправки/получения средств;
- обмена валюты.
Перечислять средства на этот счет может любой, кто уже находится в Европе. Лимиты на использование счета соответствуют ограничениям стандартного плана Revolut.
Ограничение перевода средств с этого счета Revolut на другой составляет €1,500 (48 257 грн) в день.
Компания также не будет принимать комиссии за переводы и обмен валют.
Как открыть счет
Виртуальную банковскую карту можно получить в мобильном приложении.
Чтобы это сделать нужно:
- скачать мобильное приложение Revolut;
- щелкнуть Sign up и ввести номер телефона. Это может быть номер любой страны, главное, чтобы человек мог получить SMS сообщение на этот номер;
- выбери страну нахождения, например, Польша или Словакия в секции Country of residence;
- ввести текущий адрес за пределами Украины, например адрес жилья/временного убежища, и другие личные данные;
- скачать фото украинского паспорта или ID-карты для подтверждения личности.
Также в Revolut обещают, что скоро в приложении появится украиноязычный интерфейс.
Выплаты украинцам за границей
"Сегодня" подробно расписали, какие государства предлагают беженцам из Украины денежные выплаты и в каких размерах.
Например, эвакуировавшиеся в Польшу украинцы смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (2028 грн) на человека. Также польское законодательство предусматривает другие льготы.
В Чехии украинцы могут рассчитывать на выплаты в размере 5 тыс. чешских крон (около 6445 тыс. грн).
А в Словакии есть разные условия для разных людей, от чего зависит сумма помощи.
Также раньше мы писали о том, какая страна уже принимает цифровые документы в "Дії" и сколько денег списывают по банковским картам украинцев в Польше.