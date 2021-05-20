Экономический рост и цифровизация: Нацбанк представил Стратегию до 2025 года

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Национальный банк, который несколько дней назад подписал меморандум с платежными системами Visa и Mastercard, обнародовал новую Стратегию до 2025 года, которая будет сфокусирована на активизации экономического роста и цифровизации.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что новая Стратегия отвечает на изменения, которые произошли в мире и Украине, и станет дорожной картой, которой НБУ будет руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан.
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Реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях:
Содействие восстановлению и развитию экономики:
- Поддержание макростабильности
- Возобновление кредитования экономики
- Развитие рынка финансовых услуг
- Развитие инфраструктуры рынков капитала
Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики:
- Развитие безналичной экономики
- Повышение уровня финансовой инклюзии
- Развитие инноваций финансового сектора
- Киберзащита финансового сектора
Институциональное развитие и операционная совершенство НБУ:
- Повышение операционной эффективности
- Партнерство и коммуникация со стейкхолдерами НБУ
- Цифровая трансформация НБУ
- Национальный банк – лучший работодатель.
Напомним, в начале марта-2021 Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк сосредоточится на увеличении инвестиций, положительно влияющих на климат, и разработает ряд документов и инструментов для внедрения современных и передовых подходов к сохранению экологии и окружающей среды.
А в марте-2018 тогдашний глава НБУ Яков Смолий представил стратегия НБУ на два года: снижение инфляции и валютную либерализацию.
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