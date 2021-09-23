Угроза мирового кризиса? Как дефолт компании-гиганта Evergrande скажется на Украине

Китайская компания Evergrande на грани дефолта - как это повлияет на мировую экономику. / Фото: Коллаж: Сегодня

Не первую неделю внимание мирового сообщества приковано к Китаю и экономической ситуации, которая приближает страну к мощному экономическому кризису.

Гигантская китайская компания застройщик Evergrande, которая владеет 1,3 тыс. проектов недвижимости в стране, оказалась на грани дефолта.

Некоторые эксперты считают, что падение Evergrande может угрожать не только Китаю, но и стать причиной мирового финансового кризиса, повторив сценарий американского банка Lehman Brothers в 2008 году.

Финансовый гигант Evergrande

Evergrande – это гигантский китайский инвестиционный холдинг, который занимается преимущественно строительством недвижимости, а также медицинским страхованием, интернет-услугами, производит электромобили и другие товары.

Evergrande была основана в 1996 году, сейчас в компании работает около 200 тыс. сотрудников, а свои дома Evergrande возводит в 280 китайских городах.

Кроме этого, Evergrande владеет 60% акций футбольного клуба Гуанчжоу.

Холдинг постоянно расширял сферу своего влияния и увеличивал финансовую мощь, а в данный момент долг Evergrande превышает 305 млрд долл.

Почему дела пошли на спад?

Сначала по компании ударил так называемый коронакризис 2020 года. Пандемия замедлила рост экономики Китая в целом, не обойдя стороной и Evergrande.

Тогда же, власти Китая начали борьбу со спекуляциями, чем значительно затруднило функционирование холдинга.

Правительство пыталось сбить цены на жилье и несколько охладить сектор недвижимости, ограничив доступ компаний-застройщиков к кредитам, а потенциальных покупателей – к ипотекам.

Инвестиционный аналитик Сергей Фурса считает, что приближение Evergrande к дефолту – целенаправленная политика коммунистического правительства Китая.

"Китайская компартия решила, что данный застройщик должен обанкротится и это, в целом, укладывается в общую стратегию китайского правительства", – говорит эксперт.

По словам Фурсы, власти Китая обеспокоена ростом неравенства в стране, существуют результатом сверхбыстрого экономического роста.

"Неравенство угрожает и самому государству, поэтому они решили с этим бороться. Один из ключевых проявлений неравенства – это то, что кто-то владеет активами, а их стоимость существуют высокой, что другие люди уже никогда не смогут их получить".

По мнению Сергея Фурсы, власти Китая считают, что Evergrande работает в интересах спекулянтов.

В течение последнего года рейтинговое агентство Fitch трижды понижало рейтинг этого застройщика. Сейчас он с В+ скатился до уровня СС, который является маркером тяжелого финансового положения.

Стоит ли бояться "эффекта домино"?

В 2008 году, внезапное падение американского банка Lehman Brothers привело к "эффекту домино" на мировых финансовых биржах.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, проблемы, которые в данный момент существуют в Китае не могут существенно повлиять на мировую экономику.

Зато могут замедлить темпы строительства и развития сектора недвижимости внутри страны.

"Надо четко разграничивать, что кризис 2008 года в США был связан с тем, что было выпущено слишком много деривативов, ипотечных ценных бумаг, что и привело к падению банка Lehman Brothers, который был главным игроком на этом рынке."

В Китае другая модель экономики, там очень много жилья строится за счет госбюджета и у правительства действительно была политика – строить целые новые города в расчете на то, что туда переедут люди из больших городов, но это не сработало и поэтому там в данный момент проблемы, говорит аналитик.

По словам Сергея Фурсы, "эффект домино" нельзя исключать, но это не является базовым сценарием и ситуация не такая угрожающая, как кажется.

Поскольку, по мнению инвестаналитика, власть сама ведет компанию к дефолту и ситуация является контролируемой.

Однако сюрпризов, по мнению Сергея Фурсы, никто не исключал.

Почему все в ожидании масштабного кризиса?

В понедельник, 20 сентября, индекс Гонконгской биржи Hang Seng упал на 3,5%, так как после большого количества негативных прогнозов инвесторы начали быстро продавать акции компаний, связанных с недвижимостью.

Evergrande обвалилась в восемь раз, некоторые мелкие компании потеряли более 80% капитализации.

Некоторые эксперты считают, что на фоне обвала на китайской бирже упала и криптовалюта биткоин, которая за сутки подешевела на 7,3%.

Однако Александр Охрименко считает иначе и уверяет, что данная криптовалюта не связана с экономикой Китая.

Может "зацепить" Украину?

Если о мировом кризисе говорить рано, то определенные последствия для нас все же могут быть.

Украина связана с КНР торговыми связями, а Китай – достаточно активный покупатель металла и железной руды.

"Если объемы строительства в Китае сильно замедлятся, то спрос на металл в мире уменьшится, а это для нас действительно плохо", – говорит Александр Охрименко.

Эксперт отмечает, что это такое снижение спроса может привести и к снижению экспорта этих материалов.

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