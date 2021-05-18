Экономический блок правительства "обезглавлен": за что уволили Криклия и Петрашко на самом деле

Эксперты считают экономическую политику провальной, однако сомневаются, что кадровые перестановки связаны только с этим

Во вторник, 18 мая, на внеочередной сессии Верховной Рады, депутаты большинством голосов поддержали отставку министра экономразвития и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Оба они накануне написали заявления с формулировкой"по собственному желанию". Однако разные источники утверждают, что этому предшествовалсуровый разговор у президента. Такую информацию озвучила на внеочередном заседании парламента, где рассматривались вопросы отставки министров, и нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Это фактически означает, что министры "не пожелали" оставаться дальше на своих постах, поскольку попросту не справились со своими обязанностями. С точки зрения экономической ситуации в стране это кажется очевидным. Хотя такой же кризис переживали все государства мира, но "головы министров полетели" далеко не в каждой стране.

За что ругали министров

На внеочередном заседании Верховной Рады первым среди кадровых вопросоврассматривалось увольнение Владислава Криклия. Глава Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель констатировал, что комитет решил поддержать просьбу Криклия об отставке, но при этом не критиковал, а даже выразил благодарность министру "за сотрудничество с комитетом и общие усилия по наработке и принятию важных для государства и транспортной отрасли решения". Хотя и отметил некоторую "разницу взглядов на пути решения этих вопросов" и заявил, что отрасль требует более "решительных, эффективных решений и действий".

Другие депутаты припомнили Криклию и "Велике крадівництво", как с намеком прозвали программу "Велике будівництво", и отсутствие реформы "Укрзализныци", и нерешенность дорожных проблем. Одним словом, отсутствие реформ или реформы за очень большие деньги.

Сам Владислав Криклий перечислил начавшиеся проекты как достижения и при этом подчеркнул, что работать пришлось в сложных условиях пандемии и кризиса, когда все "были постоянно на распутье". Он также попенял депутатам, что ряд реформ тормозились из-за того, что парламент не удосужился за год с лишним рассмотреть важные законопроекты.

В итоге отставку Владислава Криклия поддержали 284 народных депутатов при одном голосе "против" и 23 воздержавшихся.

А вот отставку Игоря Петрашко с поста министра экономразвития и сельского хозяйства профильный парламентский комитет не поддержал. Об этом заявила замглавы Комитета ВР по вопросам экономразвития Роксолана Пидласа. Однако это не спасло министра от увольнения. Во время голосования "за" отст авку проголосовали 280 народных депутатах при 16 воздержавшихся.

Игорь Петрашко в своем выступлении также говорил в основном о достижениях, которыми считает курсовую стабильность, рост заработных плат и пр. В то же время депутаты критиковали Петрашко за отсутствие эффективной поддержки бизнеса, который пострадал от карантинных ограничений, за неудачный эксперимент с "инвестнянями", плачевное состояние госрезерва, госрегулирование цен на топливо и другие шаги, которые, на их взгляд, не предотвратили падение экономики.

Эксперты: министры никак не влияют на ситуацию в экономике

Эксперты признают, что экономическая ситуация в стране и решения в этой области заслуживают увольнения руководителей, отвечающих за экономическую политику.

В частности, экономический эксперт Алексей Кущ считает, что главной задачей министерства экономики в условиях пандемии и кризиса должен был стать поиск решений по структурной перестройке экономики.

"Минэкономики должен был стать таким мозговым центром, какой когда-то был при президенте Рузвельте, когда формировался новый экономический курс США. Минэкономики должен был решить двве первоочередные задачи: тактическую – как остановить деиндустриализацию украинской экономики и стратегическую – разработка новой промышленной и инвестиционной политики. В Минэкономики никто и не думал решать эти задачи", – говорит он.

Вместе с тем эксперт считает, что главная причина кадровых решений не связана с эффективностью работы того или иного министра.

"Пытаться понять логику кадровых перестановок с точки зрения анализа эффективности работы министров – неблагодарное дело. С этой точки зрения все правительство должно было быть отправлено в отставку еще год назад, когда ему не утвердили программу деятельности. Но уволили только сейчас. Да, украинская экономика падает пятый квартал подряд, а по мировым стандартам, если падение продолжается четыре квартала подряд – это уже рецессия. И, конечно, в первую очередь отставки заслуживает экономический блок правительства. Но я бы не связывал эти отставки с несоблюдением каких-то KPI. Это чисто кулуарная возня, связанная с переформатированием внутренних потоков и переформатированием "дирижизма", а не с поисками эффективности", – говорит Алексей Кущ.

Эксперты также говорят о том, что в отсутствии стратегии экономического развития правительство практически не влияет на макроэкономические процессы. Ситуация в экономике зависит не столько от деятельности министров, сколько от цен на мировых сырьевых рынках.

"Все годы независимости наша экономика развивается по кривой, которая зависит от мировых цен на сырьевые продукты. Как только растут цены на сырье – у нас растет экономика. Цены падают на сырьевых рынках – у нас экономика падает. Сейчас цены на сырье растут, значит, будет расти украинская экономика. Но как только цены на сырье упадут, снова будет падать экономика", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Он не отрицает, что у министров были провалы в работе. Однако также считает, что их увольнение объясняется, скорее, политическими соображениями.

"Это в определенной мере стремление устранить тех или иных лиц, которые могут ассоциироваться с какими-то олигархами. Например, Петрашко называют "человеком Бахматюка". Зеленский же начал борьбу с олигархами, и теперь он может говорить, что отстраняет тех министров, которые связаны с тем или иным олигархом", – говорит Борис Кушнирук.

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