Из-за ненасытности чиновников, экологическая катастрофа в РФ не за горами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На производствах военно-промышленного комплекса РФ возникла критическая ситуация из-за введенных международных санкций.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, российские чиновники пытаются предотвратить полный крах системы, но их действия лишь усиливают беспорядок и кризис.

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Об этом свидетельствует, в частности, письмо руководителя Тюменского аккумуляторного завода к заместителю руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям Сергея Собянина. Гендиректор завода Александр Кореляков отметил, что санкции ЕС и США против России усложнили работу предприятия.

Письмо Сергею Собянину / Фото: Главное управление разведки Минобороны

Переработка опасных отходов

По его словам, часть материалов и запчастей на оборудование, которые не производились в РФ, покупали за границей. Сейчас приходится искать новых поставщиков или налаживать собственное производство.

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"Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций", – заявил Кореляков.

Речь идет о тотальной некомпетентности государственного регулятора в России. "Федеральный экологический оператор", входящий в корпорацию "Росатом", взял на себя обязательство собирать и утилизировать отходы I-II классов опасности. Пытается также организовать утилизацию отработанных свинцовых аккумуляторных батарей.

Загрязнение экологии и удобство для Китая

Технология предполагает, что в процессе переработки отходы превратятся в ІІІ класс опасности. Таким образом, не только Тюменский аккумуляторный завод потеряет вторсырье и деньги за утилизацию, но и возникнет экологическая катастрофа.

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"Слив электролита из использованных АКБ будет происходить где попало, а владельцы отходов будут продавать их переработчикам по существующей схеме и загадят кислотой большие территории", – отметил Кореляков.

Кроме того, "Росатом" не имеет производственных мощностей для переработки опасных отходов. Так что в результате "борьбы с санкциями" ожидаемо произойдет отток производства в Китай.

Утрата международных партнеров

В связи с экономическими санкциями Запада, из России вышли многие бренды, в том числе и крупные корпорации. Еще в начале марта о постепенном прекращении инвестиций и проектов с российскими компаниями заявила Shell, хотя это и принесло нефтяному гиганту безумные убытки.

Корпорация обнародовала отчет, согласно которому в первом квартале она понесла убытки почти на 4 млрд долларов. Значительная часть расходов связана с выходом из совместного с "Газпромом" проекта "Сахалин-2", еще часть – с отказом инвестировать в "Северный поток-2".

К концу 2022 года у Shell планируют полностью отказаться от закупки российской нефти и нефтепродуктов. Новых контрактов и инвестиций с агрессором также не будет, хотя по некоторым соглашениям компания будет выполнять обязательства до истечения срока действия.

Недавно об отказе покупать нефтепродукцию из РФ завила британская компания BP, ранее вышедшая с российского рынка. По словам директора корпорации, четыре завода в Европе не будут использовать даже продукции, смешанной с российской, чтобы полностью устранить "российские молекулы" из системы.

В то же время Польша и Литва соединили свои газопроводы в одну трубу, таким образом, страны Балтики и Финляндия смогут стать энергонезависимыми от российского голубого топлива. Через GIPL можно прокачивать 230 тысяч кубометров газа в час в Польшу (2 млрд кубических метров в год) и 217 тысяч кубометров в час в направлении Литвы (1,9 млрд в год).

А вот в "Газпроме" не оставляют надежд использовать никому не нужный уже "Северный поток-2", одну из нитей надеются задействовать для газификации северо-запада России.