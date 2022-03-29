ЕБРР закрывает офисы в РФ и Беларуси

ЕБРР решительно осудил войну РФ с Украиной/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске. Кроме того, организация напомнила о первом согласованном пакете помощи Украине и странам, принимающим беженцев.

Об этом говорится в сообщении банка.

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"ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси", — отметили в банке.

В ЕБРР также заявили о "непреклонной поддержке Украины" и напомнили о первом согласованном пакете помощи в 2 млрд евро, который будет направлен как Украине, так и странам, принимающим украинских беженцев.

Зеленский упрекнул Запад за отказ усилить санкции против РФ

У Украины есть длинный список того, что необходимо стране в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

"Во-первых, необходимо поставить себя на наше место и действовать на опережение, а не после того, как ситуация осложнится. Это касается наших стран-партнеров. Здесь речь идет о санкциях. Я уверен, что если бы раньше были введены более жесткие санкции, то полномасштабной российской атаки не произошло бы", – сказал президент.

По словам президента, на сегодня не отработаны санкции по отключению банковской системы от SWIFT, а также не отключены еще многие банки.

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"Они (партнеры Украины. – Ред.) предприняли очень важные шаги, чтобы поддержать нас, но Центральный банк России не был отключен. Ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России. Все эти санкции неполные. Им угрожали, но еще не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку на нас. Это неправильный подход. Мы не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать", — отметил Зеленский.

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