"Дыра" на 50 млрд, зато перевыполнен план по налогам: что творится с госбюджетом Украины

Поступления в государственный бюджет оказались выше, чем рассчитывали – за счет налоговой и таможни

Бюджет свели с дефицитом / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины по итогам первого полугодия 2021 года сведен с дефицитом в 50 млрд гривен, в том числе в общем фонде – 49,8 млрд грн. Но план по доходам в общий фонд все равно оказался перевыполненным на 4,9%, они составили 505,9 млрд грн. Расходы бюджета за первое полугодие – 558,4 млрд грн, или 92,6% от росписи отчетного периода.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, которые обнародовало Министерство финансов.

В июне в общий фонд поступило 84,9 млрд гривен, месячная роспись перевыполнена на 6,9% (5,4 млрд грн). Этому способствовали платежи от налоговой и таможни, которые превысила планы на 6,1% и 9,4% соответственно. Больше всего налоговых доходов получили от:

дивидендов от госпредприятий – 12,9 млрд грн;

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,4 млрд грн;

налога на добавленную стоимость (НДС) – 10,8 млрд грн.

При этом дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2020 года стал самым большим за последние 10 лет, несмотря на то, что оказался на 30% меньше плана. По сравнению с 2019 годом дефицит вырос в 2,7 раза, до 217 млрд гривен.

Новые и старые кредиты

Украина за первые полгода потратила на погашение государственного долга 231 млрд гривен. Платежи по обслуживанию займов составили 74 млрд гривен.

При этом заимствования в общий фонд бюджета за январь-июнь составили 257,8 млрд гривен. Это на 23,4 млрд гривен меньше, чем планировалось изначально. Из внешних источников поступило 46,4 млрд гривен.

Реклама

Напомним, по расчетам Национального банка, Украина должна отдать кредиторам 10 млрд долларов за 12 месяцев. Пик валютных выплат состоится в сентябре 2021 года. За этот месяц официальный Киев должен отдать кредиторам более 3 млрд долларов.

В НБУ предупредили, что такие выплаты будет сложно совершить без поддержки финансовых организаций, особенно Международного валютного фонда (МВФ).

Читайте также: Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем квартале

Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

О чем еще говорят в Украине и мире 2 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":