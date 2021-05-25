Дубилет не приедет в Украину. Экс-глава ПриватБанка получил гражданство Израиля

Бывшего руководителя банка в Украине разыскивают с марта. Адвокат уверяет, что Дубилет уже сообщал правоохранителям о своем местонахождении

Александр Дубилет / Фото: УНИАН, gorod.dp.ua

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого в Украине объявили в розыск, имеет гражданство Израиля и сейчас не может приехать в Украину.

Об этом заявил адвокат Дубилета, ссылаясь на заявление подзащитного, которое тот направил в Высший антикоррупционный суд, передает LB.ua.

"Он (Дубилет. – Ред.) в очередной раз сообщил о своем местонахождении. Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Кроме того , <...> является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", - сказал адвокат, объясняя невозможность очного участия Дубилета в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

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В связи с пандемией гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, среды которых и Украина, объяснил адвокат. Поэтому Дубилет пока что в Украину не приедет.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка по делу о хищении 136 млн грн, среди них был и Дубилет. Позже его заподозрили уже в хищении 8 млрд гривен в 2016 году. Дубилета объявили в розыск в марте 2021-го.