Доверие к правительству упало: еврооблигации обвалились на фоне невыплаты "зеленым" инвесторам

Украинские еврооблигации обвалились за несколько дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Котировки еврооблигаций украинского правительства дешевеют на фоне информации о попытке Кабмина задержать выплаты по целевым "зеленым" облигациям компании ДТЭК ВИДЕ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на котировки еврооблигаций с 11 по 16 ноября.

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В течение этого периода стоимость ценных бумаг украинского правительства снизилась на 3,7-4%.

Сильнее всего просели долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения 6 лет и более.

А трехлетние и пятилетние облигации подешевели на 2,8 – 2,9%.

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Скандал в "зеленой" энергетике

Кабинет министров накопил миллиардные долги перед иностранными и украинскими инвесторами, вкладывающими большие средства в развитие "зеленой" энергетики.

Когда руководитель госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец пытался осуществить перевод 19,3 млрд грн инвесторам, средства были заблокированы в государственном Ощадбанке по указанию "сверху".

Сам Петриковец был уволен на заседании Кабинета министров, а затем заявил, что на него давили и он продолжает подвергаться запугиванию.

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Позже средства все же были перечислены инвесторам, но не всем.

"Сегодня" разбирались, чем может угрожать Украине эта ситуация и с кем столкнулся Кабмин.