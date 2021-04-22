Дотации на госшахты составят 7,3 млрд грн из-за продажи угля по заниженной цене, – эксперт

Фактически госшахты через искусственно заниженные цены дотируют "Центрэнерго" на 2 млрд грн ежегодно, говорит экономист

Министерство энергетики заставляет государственные шахты продавать уголь на 500 грн/т дешевле рыночного уровня, что приведет к увеличению бюджетных дотаций на поддержку угольной отрасли до рекордных 7,3 млрд грн. Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук, пишет "Главком".

"Государственные шахты по рекомендации Министерства энергетики сейчас продают уголь по 1650 грн/т. То есть, на 450-500 грн/т ниже рыночного уровня. Финансовый дефицит государственного угольного сектора на конец года составит рекордные 7,3 млрд гривен. В бюджете предусмотрены дотации только 2,5 млрд грн, соответственно уже летом страну ждут массовые забастовки шахтеров из-за отсутствия средств на выплату заработной платы", – заявил экономист на своей странице в Facebook.

Фактически государственные шахты через искусственно заниженные цены дотируют компании "Центрэнерго" на 2 млрд грн ежегодно.

"Министерство, заставляя государственные шахты продавать для "Центрэнерго" уголь на 500 грн/т дешевле рынка, дотирует эту несчастную компанию на 2 млрд грн в год. Фактически Минэнерго сознательно разрушает целый сектор экономики для спасения разграбленной Коломойским государственной компании", – пояснил экономист.

По его словам, это можно объяснить или попыткой скрыть реальные масштабы коррупции в "Центрэнерго", или попыткой Фонда госимущества обмануть потенциальных покупателей компании, создав видимость эффективности за счет скрытых дотаций от государственных шахт.

"В любом случае ничем хорошим ни для Минэнерго, ни для "Центрэнерго", ни тем более для государственных шахт это не закончится. Такими темпами, уже летом парламент будет вынужден пересматривать бюджет и увеличивать дотации для недопущения социального бунта в шахтерских городках", – добавил Кушнирук.

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Экономист отметил, что правительство должно прекратить скрытые дотации "Центрэнерго" и ввести прозрачную биржевую торговлю углем с привязкой к понятным индикативам – будь то индекс API2 в Роттердаме или индекс польской биржи с учетом стоимости доставки и перевалки.

Напомним, себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 4200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля шахт и реальной себестоимостью покрывается за счет прямых дотаций из государственного бюджета.

Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгам за электроэнергию.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, но в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.