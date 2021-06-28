Дороги защитят от фур: Зеленский ввел автофиксацию нарушений габаритно-весовых норм

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1534-IX, который Верховная Рада приняла 3 июня 2021 года. Документ закрепляет возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Также закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" по габаритно-весовому контролю, в частности дает право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.
Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.
Президент рассчитывает, что новый закон защитит дороги от разрушения излишне нагруженных автомобилей и повысит уровень безопасности дорожного движения.
Напомним, в ходе реализации программы "Большая стройка" в 2020 году было установлено 39 комплексов "Взвешивание в движении", а в 2021 году планируется построить еще 66 пунктов автоматического контроля веса транспортных средств.
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