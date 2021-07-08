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Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июля

8 июля, 15:03

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Надбавки к пенсиям выросли за счет планового повышения прожиточного минимума в Украине

Выплаты повысились благодаря росту прожиточного минимума / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. В частности, выросли доплаты от государства по уходу за людьми с инвалидностью, пишет "Сегодня". Эти выплаты, как и многие другие, рассчитываются, исходя из размера прожиточного минимума.

Надбавки к пенсии по инвалидности выросли так:

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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Также журналисты "Сегодня" разобрались, как аферисты наживаются на выплатах пенсий:

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Источник: Сегодня

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