Долларов больше нет: россияне в панике штурмают банкоматы

Что просходит с рублем в России / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Чтобы остановить падение российского рубля в бездну, в Кремле запретили россиянам покупать доллары, но курс американской валюты в банках России составляет около 250-300 рублей – это в четыре раза выше, чем до войны.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Banki.ru.

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Стремительное подорожание доллара в РФ началось практически сразу после вторжения армии Путина в Украину. Ситуация усугублялась по мере того, как ЕС и США вводили санкции против РФ, в результате которых Россия потеряла львиную долю своей валюты.

При этом экономист Сергей Гуриев во время интервью на YouTube-канале сказал следующее:

"Я говорил, что вклады могут быть заморожены и что вы можете его получить рублями по курсу, который отличается от реального. Как только появляется свободное обращение валюты, она становится неконвертируемой и вы получаете несколько курсов", – отметил Сергей Гуриев.

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Тем временем россияне уже паникуют и выстраиваются в огромные очереди к банкоматам, чтобы опустошить свои банковские счета.

Валюту за эту наличку приобрести легально нельзя, но таким образом жители России пытаются спасти свои деньги от очередных ограничений со стороны властей в Кремле.

Россия близка к дефолту

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co считают, что российская экономика буквально зависла на грани дефолта.

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Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низкие и постоянно уменьшаются.

По мнению специалистов, дефолт может наступить уже 15 апреля.

Ранее "Сегодня" рассказывали, каким может быть механизм выплаты компенсации украинцам, чье имущество пострадало из-за бомбардировок российской армии.