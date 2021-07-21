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Доллар подрос, евро застыл на минимуме за год – курс валют НБУ

21 июля, 08:18

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 июля

Доллар за неделю подешевел / Фото: УНИАН, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 21 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,22 грн;
1 евро – 32,03 грн;
1 злотый – 6,97 грн;
10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар повысился на копейку. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел всего на две копейки, то есть курс снова практически не меняется. Впрочем, за неделю – с 14 по 21 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек. А эксперты уже объяснили "Сегодня", какого курса доллара ждать в ближайшем будущем.

Курс евро не изменился. Евровалюта осталась в районе годовых минимумов и держится около психологической отметки в 32 гривни. В целом евро не стоил так дешево с конца июля-2020.

Стоимость 10 российских рублей 21 июля выросла на копейку. А польский злотый подешевел на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 20 июля, доллар на межбанке не изменился в цене ни в покупке, ни в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,20/27,22 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на 14 копеек в покупке и не изменилась в цене в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,01/32,03 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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