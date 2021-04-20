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Доллар замер после скачка вверх, евро продолжил восхождение: курс НБУ

20 апреля, 16:18

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 21 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 21 апреля:

20.0421.04Изменение
1 доллар США28,01 грн28,01 грн0,00
1 евро33,71 грн33,74 грн+ 0,03

По сравнению со значениями 20 апреля доллар не изменился в цене после того, как в предыдущий банковский день пробил отметку в 28 гривен. А по итогам последней недели – с 14 по 21 апреля – гривня окрепла на копейку по отношению к американской валюте.

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Курс евро продолжил расти. Евровалюта стала дороже еще на три копейки после роста сразу на 18 копеек днем ранее.

А о том, как уберечь накопленные деньги от инфляции и девальвации, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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