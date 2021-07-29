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Доллар вышел на новый минимум – курс валют НБУ

29 июля, 08:20

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 29 июля

Доллар и евро подешевели / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 29 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,86 грн;
1 евро – 31,70 грн;
1 злотый – 6,90 грн;
10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар просел на пять копеек и опустился еще ниже отметки в 27 гривен. Теперь доллар оказался на минимуме с июня 2020 года, то есть за 13 месяцев.

В предыдущий банковский день "зеленый" упал на семь копеек. За неделю – с 22 по 29 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 38 копеек. Впрочем, эксперты считают, что падение курса доллара – это ненадолго.

Курс евро снизился еще на восемь копеек после падения на три копейки днем ранее. Евровалюта находится на годовом минимуме.

Стоимость 10 российских рублей 29 июля практически не изменилась. А польский злотый подешевел на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 28 июля, доллар на межбанке подорожал на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,92/26,94 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,73/31,75 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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