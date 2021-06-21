Доллар вернул себе трон. Американская валюта дорожает по всему миру

Евро подешевел до минимумов за два месяца, а стоимость доллара к корзине мировых валют показала рекорд с марта-2020

ФРС США взбодрила доллар / Фото: Flickr, stocksnap.io

Курс доллара пошел на взлет не только в Украине. На глобальных рынках доллар к корзине шести ключевых валют подскочил на два процентных пункта за три дня. Это рекордный рост с марта 2020 года. Кроме того, доллар укрепился по отношению к евро до 1,187 долл./евро. Так низко евровалюта не падала уже два месяца.

Причиной стали сигналы Федрезерва США (ФРС) о скором ужесточении монетарной политики.

К 12:20 по киевскому 21 июня индекс доллара к мировым валютам составлял 92,11 пункта, свидетельствуют данные Investing. Это значение уже после корректировки рынка на -0,11%. На пике индекс достигал 92,33 пункта, хотя еще на прошлой неделе едва превышал отметку в 90 пунктов.

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"ФРС прогнозирует более ранее повышение процентных ставок на фоне ускорения экономики и роста инфляции после пандемии. Кроме того, ФРС обсудила сворачивание покупок облигаций, в рамках которых вливает в рынки по 120 млрд долларов ежемесячно. Перспектива остановки "печатного станка" в США вызвала ралли доллара и обрушила сырьевые рынки", – объяснили аналитики FxTeam.

Еще в конце прошлого года инвесторы говорили о том, что доллар теряет мировое доминирование и уступает евро. Но теперь такие выводы оказались под вопросом.

Как отмечали опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты, такая ситуация на глобальных рынках способствует росту курса доллара в Украине. Зато евровалюта опускалась к гривне до минимума за 10 месяцев.

К слову, в украинской бюджетной декларации на три года, которую подготовили в Кабмине, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен: