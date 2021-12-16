Доллар в Украине застопорился – курс НБУ

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 17 декабря:

16.12 17.12 Изменение 1 доллар США 27,19 грн 27,19 грн 0 1 евро 30,62 грн 30,84 грн +0,22

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 16 декабря, доллар никак не изменился в цене, а евро подорожал на 22 копейки.

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Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, вероятно, что в конце текущей недели доллар США относительно гривны продолжит укрепление к уровню 27,30. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,85.

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Как ранее рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, в последнее время курс гривни испытал серьезное давление, напрямую вызванное геополитическими причинами, и которое было усилено сезонной слабостью.

Он полагает, что в течение декабря-января курс гривни вернется к уровню 26,50, однако если не будет каких-то резких всплесков геополитической напряженности.

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Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.