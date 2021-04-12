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Доллар в Украине вернулся к росту, евро заметно подорожал

12 апреля, 16:20

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 13 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 13 апреля:

12.0413.04Изменение
1 доллар США27,91 грн27,93 грн+ 0,02
1 евро33,15 грн33,28 грн+ 0,13

По сравнению со значениями 12 апреля доллар подорожал на две копейки после того, как откатился на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 6 по 13 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку. Но эксперты предупреждают, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

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Курс евро вырос сразу на 13 копеек после снижения на восемь копеек днем ранее. Евровалюта поднялась еще выше психологической отметки в 33 гривни.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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