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Доллар в Украине вернулся к падению, евро рвется вверх

29 апреля, 16:43

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 30 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 30 апреля:

29.0430.04Изменение
1 доллар США27,79 грн27,75 грн- 0,04
1 евро33,53 грн33,64 грн+ 0,11

По сравнению со значениями 29 апреля доллар подешевел на четыре копейки – до минимального значения с 24 марта. По итогам недели – с 23 по 30 апреля – украинская валюта все равно укрепилась по отношению к американской уже на 31 копейку. Как объясняют эксперты, небольшой рост доллара на этой неделе был ситуативным, и в ближайшее время гривне ничего не угрожает.

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А курс евро на 30 апреля вырос сразу на 11 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день.

О том, что будет с вкладами украинцев, если приватизируют госбанки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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