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Доллар в Украине подорожал впервые за неделю – официальный курс

29 июля, 16:26

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 30 июля

/ Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 30 июля:

29.0730.07Изменение
1 доллар США26,86 грн26,89 грн+ 0,03
1 евро31,70 грн31,92 грн+ 0,22

По сравнению со значениями 29 июля курс доллара вырос на три копейки. Это первое повышение курса с 21 июля. Тем не менее за неделю – с 23 по 30 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 30 копеек. Доллар остался на годовых минимумах, но эксперты уже предупреждали, что падение курса доллара скоро закончится.

Курс евро повысился сразу на 22 копейки после на падения на восемь копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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Источник: Сегодня

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