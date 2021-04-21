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Доллар в Украине подорожал до максимума с февраля: курс НБУ

21 апреля, 16:19

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 22 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 22 апреля:

21.0422.04Изменение
1 доллар США28,01 грн28,06 грн+ 0,05
1 евро33,74 грн33,70 грн- 0,04

По сравнению со значениями 21 апреля доллар подорожал на пять копеек после того, как не изменился в цене в предыдущий банковский день. Это самый высокий курс доллара с 3 февраля. По итогам последней недели – с 15 по 22 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек. Аналитики предупреждают, что гривня все еще находится под давлением.

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Зато курс евро упал на четыре копейки после роста до максимумов с начала марта.

А о том, как уберечь накопленные деньги от инфляции и девальвации, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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