Доллар в Украине подорожал: что будет с валютой 21 декабря

Рассказываем, что ждет курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 21 декабря:
|20.12
|21.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,25 грн
|27,28 грн
|+0,03
|1 евро
|30,86 грн
|30,78 грн
|-0,08
По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 20 декабря, доллар подорожал на 3 копейки, а евро подешевел на 8 копеек.
Что происходит с курсом доллара на межбанке
Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, активность на валютном рынке снижается.
Курс гривны в понедельник, 20 декабря, торгуется на уровне 27,27 гривен за доллар. Спред между курсом покупки и продажи гривня/доллар достиг 10 копеек.
"Давление на гривню сохраняется со стороны высоких цен на энергоносители (стоимость газа в Европе достигла 1900 долларов), ухудшения глобальных настроений инвесторов в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, а также рисков, вызванных штаммом "Омикрон", – говорит эксперт.
На этом фоне нерезиденты могут возобновить вывод валюты из Украины.
Что будет с курсом доллара дальше
Андрей Шевчишин ожидает движение курса гривни в диапазоне 27,25-27,35 гривен за доллар. Возможно ослабление гривни в течение недели до 27,5 гривен за доллар.
Эксперт полагает, что НБУ будет сдерживать движение гривни при приближении к этой отметке.
Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.
Также недавно сообщалось, что гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.