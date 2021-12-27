Доллар в Украине подешевел: что будет с валютой перед Новым годом

Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 28 декабря:
|24.12
|28.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,27 грн
|27,23 грн
|-0,04
|1 евро
|30,84 грн
|30,82 грн
|-0,02
По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 24 декабря, доллар упал на 4 копейки, а евро – на 2 копейки.
Что будет с курсом доллара в ближайшее время
Как ранее рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, в последнее время курс гривни испытал серьезное давление, напрямую вызванное геополитическими причинами, и которое было усилено сезонной слабостью.
Он полагает, что в течение декабря-января курс гривни вернется к уровню 26,50, однако если не будет каких-то резких всплесков геополитической напряженности.
Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.