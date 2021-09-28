Доллар в Украине подешевел, а евро – устремился к росту – официальный курс

Доллар снова снизился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду 29 сентября:

24.09 27.09 Изменение 1 доллар США 26, 66 грн 26,57 грн -0,09 1 евро 31,18 грн 31,03 грн +0,15

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 9 копеек, а евро наоборот, вырос в цене – на 15 копеек.

Что происходит с курсом доллара

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Как рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, доллар все более настойчиво продвигается к основным валютам, так как ФРС движется к ужесточению политики. Пока это восхождение доллара нельзя назвать однозначным и сметающим все на своем пути. Поэтому участники рынка не спешат сокращать позиции carry-trade, в расчете на доход от высоких процентных ставок.

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что всю последнюю неделю сентября сохранится так называемый боковой тренд курса, то есть незначительные колебания вверх-вниз. Но наличная гривня при этом ослабеет на 5-7 коп. в продаже, до 26,8-26,85 грн/доллар с последующим прицелом уже в октябре на 27 грн за доллар.

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Как менялся курс доллара и евро:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).