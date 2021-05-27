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Доллар ускорил рост, евро тоже не стоит на месте: курс валют НБУ

27 мая, 08:15

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 27 мая

Доллар пока не вырос / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 27 мая, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,55 грн;
1 евро – 33,68 грн;
1 злотый – 7,49 грн;
10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос еще на девять копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 20 по 27 мая – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара начал взлетать.

Курс евро повысился менее существенно – на две копейки после роста на 17 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 27 мая осталась практически без изменений. А злотый сегодня подешевел на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 26 мая, доллар на межбанке вырос в цене на шесть копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,55/27,57 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на три копейки в покупке и на две – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,69/33,71 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики были единодушны: к началу лета-2021 доллар в обменниках будет стоить около 28 грн.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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