Доллар упал, евро вышел на годовой минимум – курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 августа

Курсы евро и доллара почти не изменились / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 9 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,83 грн;

1 евро – 31,68 грн;

1 злотый – 6,95 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 6 августа, доллар упал на девять копеек. За предыдущие два банковских дня доллар подорожал на 10 копеек, теперь же этот рост практически аннулирован. За последнюю неделю – со 2 по 6 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку, а курс доллара достиг минимума за неделю. Эксперты уже объяснили валютные колебания последних дней. Аналитики считают, что курс доллара скоро все же вернется на уровень 27 гривен.

Курс евро тоже перешел к заметному падению. Евровалюта упала в цене сразу на 22 копейки после снижения на пять копеек днем ранее. Это минимум с 27 июля 2020 года – более чем за год. Стоимость евровалюты в Украине зависит в основном от ситуации на глобальных рынках.

Стоимость 10 российских рублей опустилась на копейку. Польский злотый подешевел на семь копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 6 августа, стоимость валюты на межбанке снизилась:

Доллар упал в цене на 11 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,81/26,83 грн (покупка/продажа).

Евровалюта подешевела сразу на 30 копеек в покупке и на три – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,56/31,58 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.