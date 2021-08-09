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Доллар упал, евро вышел на годовой минимум – курс валют НБУ

9 августа, 08:17

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 августа

Курсы евро и доллара почти не изменились / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 9 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,83 грн;
1 евро – 31,68 грн;
1 злотый – 6,95 грн;
10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 6 августа, доллар упал на девять копеек. За предыдущие два банковских дня доллар подорожал на 10 копеек, теперь же этот рост практически аннулирован. За последнюю неделю – со 2 по 6 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку, а курс доллара достиг минимума за неделю. Эксперты уже объяснили валютные колебания последних дней. Аналитики считают, что курс доллара скоро все же вернется на уровень 27 гривен.

Курс евро тоже перешел к заметному падению. Евровалюта упала в цене сразу на 22 копейки после снижения на пять копеек днем ранее. Это минимум с 27 июля 2020 года – более чем за год. Стоимость евровалюты в Украине зависит в основном от ситуации на глобальных рынках.

Стоимость 10 российских рублей опустилась на копейку. Польский злотый подешевел на семь копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 6 августа, стоимость валюты на межбанке снизилась:

Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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