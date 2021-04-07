Доллар теряет позиции на межбанке: надолго ли это

Доллар 7 апреля после заметного снижения в официальных курсах Нацбанка теряет позиции на межбанке и торгуется в районе 27,9 грн. Однако в ближайшее время курс еще может вернуться в зону 28 грн/долл. Все будет зависеть от нерезидентов, продажи которых могут существенно надавить на гривню.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он выделил такие тенденции на валютном рынке:

Накануне выросла торговая активность, но нерезиденты были пассивны, что дало гривне передышку. Сегодня все может измениться на фоне пересмотра ситуации с размещением ОВГЗ, которые оказались рекордно низкими – 1,1 млрд грн.

"С таким уровнем привлечений и интереса к бумагам валютный рынок наращивает опасения... Особенно в условиях карантина и низкой деловой активности, которые ограничивают налоговые поступления. В результате на фоне растущей инфляции, а также низкой активности покупателей гособлигаций НБУ будет вынужден перейти к повышению учетной ставки, а Минфин может повысить ставки размещения", – считает Шевчишин.

Сходит на нет оптимизм от долгосрочных прогнозов МВФ , а также сообщений о том, что Киев ожидает в ближайшие два месяца заключения договоренности на уровне персонала с Фондом по программе кредитования.

, а также сообщений о том, что Киев ожидает в ближайшие два месяца заключения договоренности на уровне персонала с Фондом по программе кредитования. Гривня остается в зоне турбулентности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией и эскалации военного конфликта на Донбассе, что настораживает инвесторов.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

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