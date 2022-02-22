Доллар сорвался с цепи! Что делать с валютой во время финансового шторма

Доллар в Украине дорожает / Фото: Getty Images, УНИАН

В последнее время на валютном рынке неспокойно – за один день курс доллара может вырасти на гривну или, наоборот, подешеветь на ту же сумму. Во вторник, после признания Россией независимости ЛДНР, американец преодолел психологический барьер – отметку 29 грн. "Сегодня" с экспертами разбирались, как в такой ситуации, понять, когда стоит продавать или покупать валюту, и как хотя бы не сильно много потерять на обмене при таких курсовых колебаниях.

Следите за спредом

В последнее время часто наблюдается ситуация, когда после выходных, в понедельник утром, в обменных пунктах мы видим большую разницу между курсом покупки и продажи. Например, 14 февраля доллар принимали по 28 гривен, а продавали по 29,2 грн.

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"Разница между курсом покупки и продажи называется спред, – поясняет "Сегодня" руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. – И чем он шире, тем больше неуверенность участников валютного рынка о том, куда должен будет пойти курс".

Такой широкий спред в последнее время по понедельникам объясняется тем, что много событий и новостей, которые влияют на валютный рынок, приходят на выходных, когда межбанковский рынок не работает. А раз нет ориентира в виде торгов на межбанке, вот обменные пункты и ставят широкий зазор, чтобы учесть все риски.

"Если вы видите широкий спред, то я бы не рекомендовал в этот момент покупать или продавать валюту с целью заработка или спекуляции, – говорит Андрей Шевчишин. – В такие моменты идти в обменный пункт нужно только в крайнем случае – у вас не осталось гривен для того, чтобы купить продукты или нужно купить валюту, чтобы отдать долг".

Эксперты говорят, что покупать и продавать лучше, когда спред – минимальный и составляет 5-10 копеек. В этом случае, рынок стабильный и обменные пункты зарабатывают на обороте валюты, а потери клиентов на покупке и продаже валюты минимальные.

Следите за межбанком

Бывают ситуации, когда человек задается вопросом, когда лучше пойти в обменку – утром или вечером? Можно ли спрогнозировать курсовые колебания на несколько часов вперед?

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Эксперты говорят, что наличный рынок следует за межбанковскими торгами, но с некоторым опозданием.

"Наиболее быстро на поступающую новости, ставшие широко известными, реагирует межбанковский валютный рынок, – поясняет "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – Вслед за ним меняются курсы валют в банках, обменниках, интернет-приложениях по обмену".

Поэтому, если на межбанке, например, наметился тренд на укрепление гривны (в интернете есть сайты, которые отображают котировки валюты на бирже с небольшой временной задержкой), а в обменке около вашего дома или офиса все еще дорого покупают доллар, то стоит поспешить, чтобы сдать валюту подороже. Но длятся такие периоды недолго.

"Было бы наивным предположить, что владельцы обменников (оффлайн или онлайн) не следят за межбанком,- говорит Вадим Иосуб. – Они или очень оперативно меняют свои курсы в соответствие с тем, что происходит на межбанке. Или, они могут позволить себе реагировать не очень быстро, заранее сильно раздвинув спред между покупкой и продажей".

По мнению эксперта, именно хозяева обменников будут в плюсе, зарабатывая на этой разнице.

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"А простому человеку ни наблюдение за межбанком, ни за какими-то другими индикаторами, не даст "волшебную кнопку" по зарабатыванию денег, – говорит Иосуб. – Ни на спокойном рынке, ни на таком сумасшедшем, как сейчас".

"Играйте" в долгую

В связи с этим эксперты советуют не пытаться заработать на краткосрочных колебаниях, а корректировать свои сбережения под долгосрочные тенденции.

"На сегодня доллар – это самая надежная валюта, безопасная гавань, куда перетекает капитал во время турбулентности, тогда как валюты развивающихся стран, и гривна в частности, все также слабы, – делится с "Сегодня" своими наблюдениями основатель компании Performance Managment Сергей Сароян. – Причин для изменений нет, да и даже взгляда на график достаточно, чтобы определить глобальную восходящую динамику курса гривны к доллару, так что имеет смысл просто регулярно конвертировать гривну во время просадок.

Цены на рынке не растут постоянно: восходящие импульсы сопровождаются коррекциями. В этот момент и стоит "ловить" доллар для покупок.

"За 2021 год курс доллара снизился на 8%, что открыло великолепные перспективы для покупки американской валюты, – резюмирует Сергей Сароян. – С тех пор курс отыграл потери и готов идти к новым максимумам – отметку в 30 грн за доллар мы вполне можем увидеть уже в 2022 году".

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