Доллар снова упал, а евро серьезно подрос: курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 1 июня

REUTERS/Gary Cameron

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 1 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,47 грн;

1 евро – 33,51 грн;

1 злотый – 7,47 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со значениями понедельника, 31 мая, доллар упал еще на три копейки после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 мая по 1 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на четыре копейки. Аналитики уже объяснили, почему доллар вернулся к падению.

Курс евро вырос на 12 копеек после падения на 18 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей осталась на том же уровне – 3,74 грн, польский злотый подрос на 3 копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 31 мая, доллар на межбанке упал на 3 копейки в покупке и снизился 3,5 копейки в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,46/27,48 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на 7 копеек в покупке и на 6 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,51/33,53 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему доллар дешевел в начале мая, узнавайте из сюжета:

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