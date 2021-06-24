Доллар снова рванул вверх на межбанке: что произошло

Спрос на иностранную валюту вырос, отмечают аналитики. К тому же иностранных инвесторов не порадовало решение НБУ

Доллар снова растет / Фото: Getty Images

Доллар 24 июня после снижения по официальному курсу снова быстро пошел вверх на межбанке и достиг отметки 27,51 грн. Еще вчера торги закончились на уровне 27,38 грн/долл. До конца недели гривня, скорее всего, больше не укрепится и будет оставаться у текущих отметок.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Он перечислил такие тенденции на валютном рынке:

Выросло количество покупателей иностранных валют – за счет нерезидентов и госбанков.

Зарубежные инвесторы с прошлой пятницы сократили свои портфели в ОВГЗ на 190 млн грн – до 110,73 млрд.

"Причиной этому послужило, скорее всего, решение НБУ сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 7,5%. Из-за этого упала доходность ОВГЗ , что снизило к ним интерес со стороны инвесторов. А это, в свою очередь, ослабило курс гривни на межбанке", – объяснил Гойлов.

Курс доллара 24 июня

Негативно на настроения инвесторов повлияла новость о том, что Госстат пересмотрел оценку падения ВВП в I квартале текущего года (снижение на 2,2% против 2,0% ранее). Причинами этого стали зимний и весенний локдауны экономики.

"Все это негативно сказывается на доверии инвесторов к экономике Украины и ее национальной валюте", – резюмировал эксперт.

Напомним, при этом в правительстве считают, что до 2024 года курс доллара в Украине не превысит отметку в 30 грн: