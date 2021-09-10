Доллар снова пополз вниз – официальный курс

Доллар и евро снизились в цене / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 13 сентября:
|10.09
|13.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,72 грн
|26,67 грн
|-0,05
|1 евро
|31,62 грн
|31,58 грн
|-0,04
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара снизился на 5 копеек, а евро упало в цене на 4 копейки.
Что говорят аналитики
Как рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, гривня продолжает укрепляться несмотря на глобальные события. Курс ожидается вблизи 26,70 грн за доллар и 31,60 грн за евро.
"Причины чисто спекулятивные – продавцов валюты больше чем покупателей. НБУ не дает курсу сильно просесть и время от времени выходит с покупками валюты. Кроме того, ставка НБУ была повышена до 8,5% в рамках борьбы с инфляцией, что также сыграло свою роль в укреплении курса", – отметил аналитик
Он считает, что у текущего укрепления курса нет сильного фундамента, а значит оно может прекратиться как только мировые центробанки ужесточат свою риторику или инвесторы испугаются нового витка роста заболеваемости.
Как менялся курс:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.