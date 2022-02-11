Доллар снова дорожает: что будет с гривней на следующей неделе

Что будет с курсом валют на следующей неделе / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 14 февраля:

1 доллар США – 28,04 грн;

1 евро – 31,87 грн;

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По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 11 февраля, курс доллара упал на 13 копеек, а евро – на 9 копеек.

Что будет происходить на рынке валют дальше

На следующей неделе, в случае роста геополитической напряженности и оттока капитала нерезидентов из страны, гривна может находиться в диапазоне 27,9-28,5 грн за доллар.

Откаты курса будут использоваться для покупок. В свою очередь, НБУ будет пытаться сглаживать колебания.

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"Сегодня" ранее писали, как девальвация сколыхнет рынок недвижимости, и рассказывали, как будет укрепляться гривня в ближайшее время.