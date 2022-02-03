Доллар с треском катится вниз: что будет с курсом дальше

Каким будет курс валют 4 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 4 февраля:

03.02 04.02 Смена 1 доллар США 28,38 грн 28,27 грн -0,11 1 евро 32,14 грн 31,91грн -0,23

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 3 февраля, курс доллара снизился на 11 копеек, а евро на 23 копейки.

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Доллар по 30 грн.

Как рассказал ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, бизнес имеет намного меньше оптимистических ожиданий по курсу доллара, и поставщики уже закладывают в свои товары курс гораздо выше 29 гривен.

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Да, по словам эксперта, они пытаются обезопасить себя от внезапных колебаний курса валют, которые могут нанести ущерб.

В первую очередь это касается удорожания продуктов питания на украинских полках, подчеркнул эксперт.

Напомним, что Еврокомиссия официально приняла решение о выделении Украине 1,2 млрд. евро макрофинансовой помощи.

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Ранее мы рассказывали, что, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, инвестировать в доллар можно на длительный срок только тогда, когда курс будет 28,6 грн за доллар и меньше.