Доллар с треском катится вниз: что будет с курсом дальше

Каким будет курс валют 4 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 4 февраля:
|03.02
|04.02
|Смена
|1 доллар США
|28,38 грн
|28,27 грн
|-0,11
|1 евро
|32,14 грн
|31,91грн
|-0,23
По сравнению с курсом НБУ на четверг, 3 февраля, курс доллара снизился на 11 копеек, а евро на 23 копейки.
Доллар по 30 грн.
Как рассказал ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, бизнес имеет намного меньше оптимистических ожиданий по курсу доллара, и поставщики уже закладывают в свои товары курс гораздо выше 29 гривен.
Да, по словам эксперта, они пытаются обезопасить себя от внезапных колебаний курса валют, которые могут нанести ущерб.
В первую очередь это касается удорожания продуктов питания на украинских полках, подчеркнул эксперт.
Напомним, что Еврокомиссия официально приняла решение о выделении Украине 1,2 млрд. евро макрофинансовой помощи.
Ранее мы рассказывали, что, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, инвестировать в доллар можно на длительный срок только тогда, когда курс будет 28,6 грн за доллар и меньше.