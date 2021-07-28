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Доллар рухнул до минимума за год, евро держится на "дне" – официальный курс

28 июля, 16:22

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 29 июля

Доллар и евро падают все ниже / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 29 июля:

28.0729.07Изменение
1 доллар США26,91 грн26,86 грн- 0,05
1 евро31,78 грн31,70 грн- 0,08

По сравнению со значениями 28 июля курс доллара просел на пять копеек и опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. В предыдущий банковский день "зеленый" упал на семь копеек. За неделю – с 22 по 29 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 38 копеек.

Курс доллара упал до минимума с июня 2020 года, то есть за 13 месяцев. Впрочем, эксперты считают, что падение курса доллара – это ненадолго.

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Курс евро снизился еще на восемь копеек после падения на три копейки днем ранее. Евровалюта находится на годовом минимуме.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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Источник: Сегодня

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