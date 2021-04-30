Доллар просел перед длинными выходными: каким будет курс на Пасху

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 5 мая

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Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 5 мая:

30.04 05.05 Изменение 1 доллар США 27,79 грн 27,73 грн - 0,02 1 евро 33,64 грн 33,51 грн - 0,13

По сравнению со значениями 30 апреля доллар подешевел еще на две копейки. По итогам недели – с 28 апреля по 5 мая курс снизится на четыре копейки. Этот курс также будет действовать в течение всех длинных выходных на 1 Мая и Пасху.

В целом в первую неделю мая средний курс продажи наличного доллара будет находиться в рамках 27,65 – 27,95 грн, спрогнозировал сайту "Сегодня" старший аналитик компании Empori group Артем Беркович.

"Основная причина укрепления гривни в том, что в период майских праздников курс конвертации валютных накоплений населения должен быть невыгодным. Это традиционная динамика за многие годы", – объяснил эксперт.

Беркович также выделил такие факторы влияния на гривню в начале мая:

рост цен на экспортируемые Украиной товары, она сулит прибыль государственной казне;

оптимистичные заявления, что МВФ готовится к выдаче транша Украине в сентябре ;

; решение НБУ повысить учетную ставку до 7,5%;

продажи иностранной валюты со стороны спекулянтов на межбанке.

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Курс евро на 5 мая упал сразу на 13 после резкого роста в предыдущий банковский день. Беркович считает, что евро на наличном рынке будет продаваться в диапазоне 33,5 – 33,84 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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