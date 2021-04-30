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Доллар просел перед длинными выходными: каким будет курс на Пасху

30 апреля, 16:56

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 5 мая

Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 5 мая:

30.0405.05Изменение
1 доллар США27,79 грн27,73 грн- 0,02
1 евро33,64 грн33,51 грн- 0,13

По сравнению со значениями 30 апреля доллар подешевел еще на две копейки. По итогам недели – с 28 апреля по 5 мая курс снизится на четыре копейки. Этот курс также будет действовать в течение всех длинных выходных на 1 Мая и Пасху.

В целом в первую неделю мая средний курс продажи наличного доллара будет находиться в рамках 27,65 – 27,95 грн, спрогнозировал сайту "Сегодня" старший аналитик компании Empori group Артем Беркович.

"Основная причина укрепления гривни в том, что в период майских праздников курс конвертации валютных накоплений населения должен быть невыгодным. Это традиционная динамика за многие годы", – объяснил эксперт.

Беркович также выделил такие факторы влияния на гривню в начале мая:

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Курс евро на 5 мая упал сразу на 13 после резкого роста в предыдущий банковский день. Беркович считает, что евро на наличном рынке будет продаваться в диапазоне 33,5 – 33,84 грн.

А о том, что будет с вкладами украинцев, если приватизируют госбанки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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