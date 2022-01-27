Доллар продолжает расти. Сколько стоит валюта 27 января

Что будет с курсом 26 января / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 27 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,79 грн;

1 евро – 32,48 грн;

1 злотый – 7,08 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 13 копеек, евро поднялся на 18 копеек. Курс злотого вырос на три копейки, а курс рубля не поменялся.

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Что было с курсом на межбанке?

В среду, 26 января, доллар открыл торги со значениями 28,72/28,74 грн, а к закрытию межбанка прибавил 8 копеек в покупке и продаже. До конца торгов валюта торговалась по 28,80/28,82 грн.

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Торги по евро стартовали в диапазоне 32,42/32,44 грн, а закрылся межбанк со значением 32,50/32,52 грн. Таким образом, единая европейская валюта прибавила восемь и в покупке, и в продаже.

Прогноз на будущее

По мнению аналитика Roboforex Андрея Гойлова, девальвационные настроения гривни сохранятся, а инвесторы продолжают выводить дивиденды в свои материнские юрисдикции, что увеличивает спрос на валюту.

В то же время темпы распродаж на рынке ОВГЗ не снижаются и инвесторы продолжают сокращать там свои вложения.

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По словам эксперта, на этой неделе, с 24 по 28 января, доллар закрепится относительно гривни приблизительно на отметке 28,65 грн, а евро вырастет до уровня 32,45 грн.

Напомним, что руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин советует покупать валюту на откатах, по максимально низкому курсу.

Раньше мы тоже писали, в какой валюте украинцы хранят свои деньги и насколько надежен способ диверсификации.