Доллар пошел на взлет: к чему теперь готовиться украинцам

НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 19 января:
|18.01
|19.01
|Изменение
|1 доллар США
|28,12 грн
|28,41 грн
|+0,29
|1 евро
|32,06 грн
|32,34 грн
|+0,28
По сравнению с курсом НБУ на вторник, 18 января, курс доллара вырос на 29 копеек, а евро – на 28.
Эксперты ожидают, что первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.
Украинцам специалисты рекомендуют по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.
Как вторжение России в Украину ударит по курсу
Из-за напряженной геополитической ситуации инвесторы предпочитают продавать украинскую гривну, что и является причиной некой девальвации.
В комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов заявил, что на внутреннем долговом рынке нерезиденты сократили свои вложения в ОВГЗ на 4,30 млрд. грн. — до 88,35 млрд.грн. Вырученные от продажи гособлигаций средства выводят в материнские юрисдикции. В случае начала военного вторжения РФ в Украину эта тенденция только ускорить темп.
Как мы писали ранее, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.