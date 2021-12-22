Доллар пошел на снижение: НБУ рассчитал для украинцев новый курс валют

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 22 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,26 грн;

1 евро – 30,79 грн;

1 злотый – 6,64 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на две копейки, а евро подорожал на 2. Курс злотого не изменился, как и российский рубль.

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Что будет с курсом в 2022 году?

По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, в следующем году валютный рынок Украины будет зависеть от трех таких факторов:

внешней политики страны;

монетарной политики НБУ;

ситуации с COVID-19 во всем мире.

Однако, отметил эксперт, на данный момент оптимистичных прогнозов относительно роста украинской валюты нет. Также Болтян считает, что инвестиционная привлекательность Украины будет низкой на протяжении всего следующего года.

"Сегодня" вместе с экспертом также разбирались, что будет с курсом доллара до конца года, и писали, что произойдет с валютой в январе.