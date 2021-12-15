Доллар пошел на "повышение" – курс НБУ

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 16 декабря:

15.12 16.12 Изменение 1 доллар США 27 грн 27,2 грн +0,20 1 евро 30,53 грн 30,62 грн +0,09

По сравнению с курсом НБУ на среду, 15 декабря, доллар подорожал на 20 копеек, а евро – на 9 копеек.

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Что будет с курсом доллара дальше

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время гривня продолжит ослабление до 27,2 гривни за доллар.

Если нерезиденты будут активными, а НБУ пассивным, то курс может уйти и ниже. Уже после закрытия торгов рынки будут следить за результатами заседания ФРС США, которые могут оказать сильное влияние на мировые финансовые рынки и надавать на гривню.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, куда выгоднее всего инвестировать свои средства в 2022 году. Также мы писали о том, какие три фактора могут сказаться на курсе доллара до конца года.