Доллар покатился к годовым минимумам – что будет с курсом

Доллар продолжил пике / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Jessica Rinaldi
Доллар 7 июня после снижения до минимума за 10 месяцев по официальному курсу Нацбанка продолжил падать на межбанке. Курс пробил вниз отметку в 27,2 грн, доминируют продавцы валюты, покупатели не могут принять весь объем предложения. При этом чем сильнее укрепляется курс, тем больше рынок рассчитывает на поддержку НБУ, который может выйти с продажей валюты. В ближайшее время курс может опуститься к 27,1-27,2 грн/долл.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что Нацбанк действительно может устроить аукцион по продаже валюты.
"Активизировались нерезиденты, которые существенно нарастили на прошлой неделе свои позиции в ОВГЗ. Также с продажами на рынок вышли запоздалые продавцы и опускают доллар до новых годовых минимумов... На прошлой неделе НБУ дважды выходил на рынок. Полагаем, что с укреплением гривни активность будет только повышаться, особенно учитывая просевшие валютные резервы и запланированные выплаты", – отметил Шевчишин.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, ждать ли курса 27 гривен и ниже.
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