Доллар покатился к годовым минимумам – что будет с курсом

Доллар продолжил пике / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Jessica Rinaldi

Доллар 7 июня после снижения до минимума за 10 месяцев по официальному курсу Нацбанка продолжил падать на межбанке. Курс пробил вниз отметку в 27,2 грн, доминируют продавцы валюты, покупатели не могут принять весь объем предложения. При этом чем сильнее укрепляется курс, тем больше рынок рассчитывает на поддержку НБУ, который может выйти с продажей валюты. В ближайшее время курс может опуститься к 27,1-27,2 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что Нацбанк действительно может устроить аукцион по продаже валюты.

Курс доллара 7 июня

"Активизировались нерезиденты, которые существенно нарастили на прошлой неделе свои позиции в ОВГЗ. Также с продажами на рынок вышли запоздалые продавцы и опускают доллар до новых годовых минимумов... На прошлой неделе НБУ дважды выходил на рынок. Полагаем, что с укреплением гривни активность будет только повышаться, особенно учитывая просевшие валютные резервы и запланированные выплаты", – отметил Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, ждать ли курса 27 гривен и ниже.

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