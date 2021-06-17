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Доллар подскочил еще выше, зато евро покатился вниз: официальный курс

17 июня, 16:16

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 18 июня

Доллар снова растет / Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 18 июня:

17.0618.06Изменение
1 доллар США27,03 грн27,17 грн+ 0,14
1 евро32,77 грн32,44 грн- 0,33

По сравнению со значениями 17 июня курс доллара вырос еще на 14 копеек после повышения на 10 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" поднялся еще выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 11 по 18 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.

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Курс евро при этом значительно снизился. Евровалюта упала в цене сразу на 33 копейки после повышения на 15 копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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