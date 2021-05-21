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Доллар подорожал впервые за 10 дней: курс НБУ

21 мая, 08:12

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 мая

Доллар снова растет / Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 21 мая, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,47 грн;
1 евро – 33,52 грн;
1 злотый – 7,43 грн;
10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос на пять копеек после падения до минимума с 27 августа 2020 года. Это первое повышение курса доллара за последние 10 дней. За неделю – с 14 по 21 мая – гривня все же укрепилась по отношению к американской валюте на 16 копеек.

Евровалюта тоже вернулась к росту. Евро подорожал на три копейки после снижения на четыре копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 21 мая выросла на копейку. Злотый сегодня подорожал на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 20 мая, доллар на межбанке вырос в цене на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,47/27,49 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на две копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,54/33,56 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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