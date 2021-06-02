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Доллар падает пятый день, а евро немного подрос: курс валют НБУ

2 июня, 08:05

Игорь Тимофеев

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 2 июня

/ Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 2 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,44 грн;
1 евро – 33,53 грн;
1 злотый – 7,50 грн;
10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со значениями вторника, 1 июня, доллар упал еще на три копейки после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 26 мая по 2 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на две копейки. Аналитики уже объяснили, почему доллар вернулся к падению.

Курс евро вырос на две копейки после прыжка вверх на 12 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей осталась на том же уровне – 3,73 грн, польский злотый второй день растет на 3 копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 1 июня, доллар на межбанке упал на 3,5 копейки в покупке и также снизился на 3,5 копейки в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,425/27,445 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 6 копеек в покупке и на 6 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,57/33,60 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, почему доллар дешевел в начале мая, узнавайте из сюжета:

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Источник: Сегодня

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