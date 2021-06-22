Доллар откатился на межбанке: что будет с курсом в ближайшее время

Валютный рынок ждет результатов аукциона по продаже ОВГЗ, а спекулянты готовятся навариться на напряженной атмосфере

Доллар на межбанке упал, но это ненадолго / Фото: Сегодня

Доллар 22 июня после роста по официальному курсу НБУ колеблется на межбанке у отметки в 27,24 грн. По итогам недели "зеленый" подорожал на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1%. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,4 грн, а наличный доллар в банках – около 27,3/27,5 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Курс доллара, межбанк, 22 июня

Кроме того, рынок сегодня ожидает традиционного вторничного аукциона Минфина по продаже ОВГЗ. Как прогнозируют аналитики портала Minfin, объем размещения облигаций будет в пределах 4,6-9,3 млрд гривен в эквиваленте с доходностью по гривневым бумагам 10,95-12,6% годовых в зависимости от сроков, а по долларовым – в пределах 3,7% годовых.

"При постепенном росте котировок на межбанке на прошлой неделе часть покупателей валюты напуганы этим трендом и не станут особо откладывать со своими операциями. Это на руку крупным продавцам и спекулянтам, которые попытаются сохранить тенденцию по увеличению курса и в эти дни", – считают эксперты.

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Напомним, американская валюта дорожает по всему миру, а не только в Украине. Причиной укрепления доллара стала готовность ФРС США ужесточить монетарную политику.

При этом в украинской бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен: