Доллар откатился на межбанке: что будет с курсом в ближайшее время

Доллар на межбанке упал, но это ненадолго / Фото: Сегодня
Доллар 22 июня после роста по официальному курсу НБУ колеблется на межбанке у отметки в 27,24 грн. По итогам недели "зеленый" подорожал на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1%. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,4 грн, а наличный доллар в банках – около 27,3/27,5 грн.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Кроме того, рынок сегодня ожидает традиционного вторничного аукциона Минфина по продаже ОВГЗ. Как прогнозируют аналитики портала Minfin, объем размещения облигаций будет в пределах 4,6-9,3 млрд гривен в эквиваленте с доходностью по гривневым бумагам 10,95-12,6% годовых в зависимости от сроков, а по долларовым – в пределах 3,7% годовых.
"При постепенном росте котировок на межбанке на прошлой неделе часть покупателей валюты напуганы этим трендом и не станут особо откладывать со своими операциями. Это на руку крупным продавцам и спекулянтам, которые попытаются сохранить тенденцию по увеличению курса и в эти дни", – считают эксперты.
Напомним, американская валюта дорожает по всему миру, а не только в Украине. Причиной укрепления доллара стала готовность ФРС США ужесточить монетарную политику.
При этом в украинской бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:
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