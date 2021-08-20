Доллар остановился, евро заметно подешевел – курс НБУ

Курс доллара не изменился / Фото: Сегодня, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 20 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 31,17 грн;

1 злотый – 6,80 грн;

10 российских рублей – 3,60 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар не изменился в цене. В предыдущий банковский день "зеленый" дешевел на три копейки. За неделю – с 13 по 20 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 12 копеек. При этом спрос на доллары уже вырос на межбанке. Это значит, что курс может повыситься уже в ближайшее время.

Курс евро снизился еще на семь копеек после падения сразу на 14 копеек днем ранее. И доллар, и евро держатся на минимумах с середины лета 2020 года, то есть за 13 месяцев.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки. Польский злотый подешевел сразу на пять копеек.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 19 августа, стоимость американской валюты на межбанке выросла:

Доллар подорожал на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,65/26,67 грн (покупка/продажа).

Евровалюта не изменилась в цене ни в покупке, ни в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,18/31,20 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Каким будет курс доллара в сентябре? Ниже 27 грн/долл. 27-28 грн/долл. 29-30 грн/долл. Выше 30 грн/долл.

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Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года.